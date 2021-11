Crema, via alla raccolta fondi per il "Bosco del tempo"

CREMA - Anche Crema avrà un luogo della memoria per ricordare le vittime del Covid: sorgerà entro la fine dell'anno, presso l'area verde di via Pandino, il "Bosco del tempo", un progetto ideato dall'Associazione Comuni Virtuosi e voluto dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Stefania Bonaldi. "Lo abbiamo chiamato il Bosco del Tempo e della Memoria, per ricordare anche qui come stiamo facendo a Bergamo, tutte le vittime del Covid e, al contempo, far germogliare un luogo di comunità e condivisione", spiega Marco Boschini, coordinatore dell'Associazione Comuni Virtuosi e ideatore del bosco.

Legata al progetto, è scattata una raccolta fondi su Produzioni dal basso per finanziare le attività ricreative, didattiche, sportive e culturali che saranno ospitate nell'area verde. Il progetto prevede la piantumazione di 77 alberi tra cui un ciliegio, scelto come albero della memoria in ricordo delle tante vittime di Covid-19 di Crema. "Piantare alberi significa che la vita va avanti", commenta la sindaca Stefania Bonaldi. "Questo sarà un luogo del ricordo e della vita: sarà un bosco della musica, dell'arte, della cultura, degli incontri. Facciamo così la nostra parte per rispondere all'appello che viene dalle nuove generazioni, che è quello di leggere tutti questi ambiti della società con la lente del contrasto al cambiamento climatico".