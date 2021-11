Covid, «sorvegliato speciale» chi rientra dall'Est Europa

CREMONA - Con l’aumento dei contagi in Europa l’attenzione delle autorità sanitarie torna alle frontiere e al sistema di controllo di ingresso in Italia attivato ad agosto 2020 e che, ad oggi, nell’ambito di competenza di Ats Val Padana (province di Cremona e Mantova) ha portato al monitoraggio di oltre 29 mila persone, italiane e straniere.

GUARDIA ALTA. Nelle ultime settimane la sorveglianza si è fatta più accorta: sono sotto osservazione 480 soggetti, tutti coloro che, di rientro sulla Penisola, si sono registrati al portale dell’azienda. Attraverso la registrazione, dove vengono forniti dati anagrafici e quelli relativi a vaccinazioni o a tamponi eseguiti per ottenere il Green Pass, Ats può attivare il complesso ingranaggio del contact tracing e vigilare sulle quarantene dei positivi o di chi arriva da Paesi esteri inseriti dal Ministero in speciali “liste” che lo classificano ad alto rischio.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI. Attualmente, sono 145 le persone in quarantena e tra di loro figurano molti lavoratori transfrontalieri: colf, badanti, ma soprattutto camionisti quasi tutti provenienti dall’est Europa: Russia, Ucraina, Romania, Slovacchia.

«Sono la categoria che al momento ci sta preoccupando maggiormente – spiega Luigi Vezzosi dirigente medico del UOS Prevenzione delle Malattie Infettive di Ats – . Ad oggi abbiamo gestito 7 positivi asintomatici, individuati dopo un tampone in farmacia richiesto dalle ditte per le operazione di carico e scarico. Il problema è stato di tipo logistico: dove fare trascorrere loro 21 giorni di isolamento? Abbiamo attivato la rete composta dal Pips, Usca, Comuni, Asst e forze dell’ordine. Qualcuno è stato sistemato in Covid Hotel, altri in strutture ricettive».

Agli autotrasportatori si aggiunge chi arriva per partecipare ad eventi fieristici o visite di lavoro. «C’è chi collabora – afferma Vezzosi – e chi invece tenta la fuga come la donna in arrivo da Dubai che siamo riusciti a rintracciare all’aeroporto di Malpensa grazie ad un lavoro di squadra».