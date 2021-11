Le canzoni di Mina nelle luminarie del centro storico

CREMONA - Mina, a Cremona, è sempre presente. Sono un omaggio alla Tigre le “Luminarie d’Artista parlanti”, volute da Confcommercio e Botteghe, da SgP Events e Seven Ars, con il contributo del Comune e del Distretto Urbano e con la collaborazione di Pro Cremona: da oggi via Solferino è resa ancora più bella con le parole di “Amor mio”, che quest’anno compie 50 anni. Domani, invece, in via Mercatello, arriveranno i versi poetici di “Vorrei che fosse amore”. Canzoni simbolo della cantante, che creeranno, da sabato, con l’accensione ufficiale in occasione della Festa del Torrone, un’atmosfera unica che accompagnerà chiunque si trovi a passeggiare in centro. Anche perché, oltre alle luci, verrà installato un impianto di filodiffusione con gli stessi brani.

“Già oggi, mentre posizionavamo le luminarie – confermano il direttore artistico Tiziano Corbelli e Francesca Galli, vicepresidente di Botteghe – abbiamo avuto testimonianza tangibile di quanto il progetto sappia emozionare i cremonesi. A qualcuno è bastato leggere un verso per poi mettersi a canticchiare il motivo. Queste canzoni sono un patrimonio collettivo della musica leggera, ma in particolare dei cremonesi. Per questo si elevano a occasione di valorizzazione culturale e di rafforzamento del senso di appartenenza della comunità. Siamo certi che renderanno ancora più affascinante il centro anche per i tanti turisti che arriveranno a vederle. Anche per questo non le spegneremo con il nuovo anno ma resteranno accese fino a marzo, in occasione del compleanno della cantante”. Quindi aggiungono: “Siamo grati a quanti hanno reso possibile questo gesto d’amore per la città. In particolare la riproduzione in chiave luminescente dei brani è stata resa possibile grazie alla disponibilità delle Edizioni Acqua Azzurra e Curci. A loro rinnoviamo la nostra gratitudine”. E il presidente delle Botteghe, Eugenio Marchesi. dichiara: “Finito l’allestimento organizzeremo un’asta per la vendita delle luminarie parlanti. Devolveremo il ricavato alla onlus Occhi Azzurri. Anche questo è un gesto d’amore verso Cremona”.