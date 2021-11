Cremona, l'amministrazione premia 61 ex dipendenti comunali

CREMONA - Domenica 14 novembre al Teatro Monteverdi (ore 10) si terrà la cerimonia di conferimento degli attestati di benemerenza agli ex dipendenti comunali. Come da tradizione questa cerimonia si svolge per la ricorrenza di Sant'Omobono, patrono di Cremona, data che, nel 1970, è stata scelta per la Giornata dei lavoratori anziani del Comune. Quest’anno, per la necessità di dare il riconoscimento anche ai lavoratori che hanno cessato il servizio nel periodo compreso tra il 13 novembre 2019 e il 12 novembre 2020 - lo scorso anno la cerimonia non si era tenuta a causa della pandemia - oltre che per il considerevole numero di ex dipendenti, si è deciso di posticipare il tutto di un giorno e di scegliere una sede che potesse accogliere tutti. La Giornata dei lavoratori anziani è destinata a testimoniare, attraverso la consegna di un diploma di merito, la riconoscenza dell’Amministrazione ai lavoratori meritevoli che cessano dal servizio dopo almeno 20 anni di attività prestata alle dipendenze del Comune di Cremona o Enti ad esso assimilati, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Giunta comunale.

Gli ex dipendenti comunali meritevoli cessati dal servizio, o comunque collocati a riposo, nel periodo tra il 13 novembre 2019 ed il 12 novembre 2021 sono: