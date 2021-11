Parco Caduti di Nassiriya, venerdì 12 la commemorazione

CREMONA - In occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace venerdì 12 novembre, alle ore 10, al parco Caduti di Nassiriya (via Trebbia, angolo via Massarotti), presenti il sindaco Gianluca Galimberti, le autorità civili e militari cittadine e i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, si terrà la cerimonia commemorativa davanti al cippo che ricorda i civili e i militari morti a causa di un attentato terroristico che devastò la base italiana Maestrale a Nassiriya in Iraq il 12 novembre del 2003.

La cerimonia è promossa in collaborazione con la sezione di Cremona dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo.