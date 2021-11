Bonemerse, cavo dell’elettricità a fuoco: paura e disagi

BONEMERSE - Attimi di apprensione ieri mattina in via Roma a Bonemerse, dove un cavo dell’elettricità che corre lungo le abitazioni improvvisamente ha preso fuoco. I residenti si sono accorti di quanto stava accendendo e hanno allertato i vigili del fuoco di Cremona. Assieme ai pompieri sono prontamente arrivati anche il sindaco Luca Ferrarini e il gruppo di protezione civile del paese Cardo VII per mettere in sicurezza l’area ed evitare che potessero esserci ripercussione sui passanti. In pochi istanti i pompieri sono riusciti a domare le fiamme che fortunatamente non hanno fatto in tempo a propagarsi e a provocare danni seri alle abitazioni.

Nel frattempo è stata allertata anche Enel distribuzione in quanto il cavo interessato dal rogo è in gestione alla società che gestisce il servizio elettrico. In alcune zone del paese infatti la luce è saltata e alcune case limitrofe a via Roma sono rimaste al buio. Verso le 11 una squadra di Enel distribuzione, allertata da amministratori e cittadini, è arrivata a Bonemerse dove si è messa subito all’opera per mettere in sicurezza, almeno in maniera provvisoria, i cavi dell’elettricità e ridare la luce nelle ore del pranzo alle famiglie bonemersesi. Poi, tra le 13 e le 14 è stata di nuovo interrotta per consentire ai tecnici di ripararla in modo definitivo. Nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità in tutto il centro abitato.