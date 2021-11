Casalmaggiore, ladri in casa e in azienda

CASALMAGGIORE - Ladri in azione venerdì mattina nella parte orientale del territorio comunale di Casalmaggiore, nelle frazioni di Fossacaprara e di Vicomoscano. Visti gli orari e la contiguità dei due paesi, con ogni probabilità i malviventi che hanno agito sono stati gli stessi. A Fossacaprara i ladri hanno agito in una abitazione posta in via Cantù, nel centro del paese. In quel momento — erano circa le 9.30 — il proprietario non era in casa, segno che i malviventi hanno atteso il momento propizio per entrare in azione. Una volta dentro, hanno aperto cassetti e armadi, mettendo tutto a soqquadro in diverse stanze, ma alla fine non hanno trovato nulla di loro interesse e se ne sono andati a mani vuote. Amara la sorpresa del padrone di casa quando è rientrato nella sua abitazione e ha scoperto di avere ricevuto sgradite visite. Unica consolazione il fatto che non era stato sottratto nulla. I malviventi hanno agito anche a Vicomoscano, questa volta presso una impresa edile. In questo caso è andata meglio, perché sono riusciti a prelevare quattro attrezzi che si trovavano in una sorta di magazzino-dependance posto nei pressi della sede aziendale. Il titolare dell’impresa, scoperto quanto avvenuto, ha avvertito i carabinieri della Stazione di Casalmaggiore.