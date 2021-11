Da Cremonese e Vanoli giochi per l'asilo

CREMONA - Sono sei casette e arricchiranno i giardini delle scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Cremona 4, ma soprattutto sono il frutto di un progetto che ha coniugato sport e gioco.

«I giochi sono stati acquistati grazie al progetto che ha visto i nostri studenti e i loro genitori partecipare a due partite della Cremonese e della Vanoli — racconta la preside Barbara Azzali —. Bisogna andare indietro a prima dello scoppio della pandemia. Le famiglie dei nostri studenti hanno assistito alla partita della Cremonese contro il Cittadella il 6 ottobre 2019 e a quella della Vanoli contro Brindisi il 5 gennaio 2020. Poi lo scoppio della pandemia ha bloccato tutto».

IL PROGETTO. Il progetto con la Vanoli aveva come titolo «Give and go... to school», quello con la Cremonese, «In campo per noi». Ma né l’istituto comprensivo Cremona 4, né le due società sportive si sono dati per vinti: «Vanoli e Cremonese ci hanno restituito l’incasso dei biglietti facilitati per i nostri ragazzi e con i fondi ottenuti, circa 2.600 euro, abbiamo potuto comprare i giochi per i giardini delle nostre scuole dell’infanzia — prosegue la dirigente —. È stato un gesto di grande vicinanza alla scuola e ai bambini quello compiuto dalla Cremonese e dalla Vanoli che, per quanto sia passato così tanto tempo, hanno confermato il loro appoggio alla nostra istituzione scolastica, dandoci la possibilità di acquistare sei casette per i piccoli della materna».