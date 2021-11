Consiglio provinciale: elezioni sabato 18 dicembre

CREMONA - È indetta per la giornata del 18 dicembre 2021 l'elezione dei componenti del Consiglio provinciale di Cremona, come deciso durante la conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 28 settembre 2021, che ha preso atto del documento approvato dal Comitato direttivo dell’Upi nella riunione del 22 settembre 2021 recante “Elezioni provinciali 2021. Indicazioni per lo svolgimento del turno elettorale provinciale 2021” nel quale, vista la necessità di assicurare uno svolgimento ordinato delle elezioni, si è indicata nella data unica del 18 dicembre la giornata di elezioni provinciali.



OPERAZIONI DI VOTO. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio cosiddetto centrale, costituito presso la sede della Provincia di Cremona sita in Corso Vittorio Emanuele II, n. 17, e nella sottosezione costituita presso la sede della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a., sita in via del Commercio 29, Crema, ha confermato la disponibilità in uso temporaneo dei locali.



GLI SONO GLI ELETTORI. Sono elettori i sindaci e i consiglieri dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Cremona in carica alla data delle elezioni sopra indicata.



Gli elettori sono assegnati per le votazioni nel seggio cd. centrale, individuato presso la sede della Provincia di Cremona, e nella sottosezione, costituita presso la sede della Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a in Crema, secondo uno schema denominato “Ripartizione elettori per seggio centrale e sottosezione”.



CHI E' ELEGGIBILE. Sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci ed i consiglieri comunali in carica; l'elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (dodici) e non inferiore alla metà degli stessi (sei). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.



LE LISTE DEI CANDIDATI. Le liste dei candidati al Consiglio devono essere sottoscritte da almeno il 5% del corpo elettorale, risultante dalla lista generale degli aventi diritto al voto approvata e pubblicata sul sito della Provincia, entro il 18 novembre 2021. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014.



Le liste dei candidati alle elezioni del Consiglio provinciale sono presentate presso l'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Cremona con sede in Corso Vittorio Emanuele II, n. 17, nei seguenti giorni:



• dalle ore 8 alle 20 del 27 novembre 2021

• dalle ore 8 alle 12 del 28 novembre 2021