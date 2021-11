4 novembre a Cremona, cerimonia in piazza dalle 9.30

CREMONA - Sarà la piazza del Comune, questa mattina, ad ospitare la solenne cerimonia commemorativa dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Una celebrazione che assume particolare rilevanza nel momento in cui si aprono spiragli di una ripartenza della vita nella società civile senza peraltro tralasciare le sofferenze patite in questo anno e mezzo di pandemia sanitaria. La commemorazione si svolgerà alla presenza del prefetto, Vito Danilo Gagliardi, e dei rappresentanti delle autorità civili — il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente della Provincia Mirko Signoroni in testa — e militari locali, delle Forze armate, delle forze dell’ordine, della Croce Rossa Italiana e delle associazioni combattentistiche.

Il programma della commemorazione, stilato nel corso di un apposito incontro in Prefettura la settimana scorsa, è suddiviso in due fasi distinte. Per la cerimonia dell’Alza bandiera il ritrovo è alle 9.30 con l’ammassamento dei reparti in zona d’attesa; alle 9.35 afflusso delle autorità; alle 9.40 schieramento della Fanfara e dei reparti; alle 9.43 afflusso dei medaglieri e labari delle associazioni combattentistiche; alle 9.45 afflusso dei gonfaloni della Provincia e della città di Cremona; alle 9.50 onori al prefetto; alle 9.53 l’alza bandiera; alle 9.55 lettura del bollettino Vittoria; alle 9.57 lettura del messaggio del ministro della Difesa; alle 9.59 lettura del messaggio del Capo dello Stato; alle 10.01 allocuzione del prefetto; alle 10.15 ammaina bandiera; alle 10.17 onori finali al prefetto; alle 10.20 deflusso dei gonfaloni della Provincia e del Comune; alle 10.22 deflusso dei medaglieri e labari delle associazioni combattentistiche; alle 10.25 deflusso dei reparti. Seguirà la cerimonia di deposizione delle corone d’alloro al Bollettino della Vittoria: alle 10.30 lo schieramento del picchetto d’onore, alle 10.35 la deposizione di due corone e alle 10.40 il deflusso del picchetto d’onore.