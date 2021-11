Ubriaco danneggia l'ingresso della caserma e si scaglia contro i carabinieri

ASOLA - Spiriti bollenti alla Fiera dei Morti di Asola: i carabinieri sono stati costretti a intervenire in numerosi frangenti per il mancato rispetto delle normative anti-Covid. E, soprattutto, hanno dovuto fare i conti con un ubriaco che ha danneggiato l'ingresso della caserma e si è scagliato con violenza contro i militari presenti all'interno degli uffici. Per lui - P.E. classe 1976 residente ad Asola - è scattato l'arresto per danneggiamento aggravato di struttura militare e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Tutto accade nella serata del 31 ottobre quando, intorno alle 18.30, gli uomini della stazione di Asola ricevono una telefonata che segnala un uomo "su di giri" e molesto che importuna alcuni avventori di un locale in piazza Mangeri. I militari si recano immediatamente sul posto ma sono costretti a ricorrere ai rinforzi per sedare le intemperanze dell'asolano che non placa la sua furia nonostante la presenza degli uomini dell'Arma. L'uomo viene finalmente condotto in caserma e sanzionato per ubriachezza molesta, prima di essere affidato alla moglie. Una volta fuori dalla stazione dei carabinieri, irritato da un rimprovero della consorte, il 45enne dà di nuovo in escandescenze: afferra uno dei cancelletti d’ingresso, lo scardina con estrema violenza e si fionda negli uffici scagliandosi verso i militari presenti. Subito bloccato e posto in sicurezza, viene arrestato. Ieri mattina il processo per direttissima: ora è sottoposto all’obbligo di firma quotidiano alla Polizia giudiziaria.