Smaltimento di elettrodomestici, sabato 6 raccolta in via Caprera

CREMONA - Nell’ambito delle attività finalizzate a migliorare la raccolta differenziata e a facilitare il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), il Comune di Cremona, in collaborazione con Linea Gestioni, ha attivato un progetto, che dopo la sperimentazione positiva a Cavatigozzi nel giugno scorso, ora interesserà il quartiere Zaist. Sabato 6 novembre verrà infatti installata una postazione mobile in via Caprera dove i cittadini potranno conferire i loro rifiuti definiti con l’acronimo RAEE. La postazione sarà attiva dalle ore 8 alle 13,30 ed è riservata alle sole utenze domestiche.

I RAEE

Sono i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche come computer, stampanti, tv, telefoni, ferri da stiro, asciugacapelli, rasoi elettrici, lampade e lampadine a risparmio energetico, neon, aspirapolvere, forni a microonde, e così via. L’attivazione di questo servizio risponde alle esigenze più volte espresse dal Comitato di quartiere di usufruire di un punto di raccolta più vicino rispetto alla piattaforma di San Rocco.