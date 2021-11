Dieci anni di mostre, il Museo del bijou nel cuore di Denise

BOZZOLO/CASALMAGGIORE - Dieci anni di mostre al Museo del Bijou. È il contenuto della tesi di laurea di Denise Zanichelli, che l’ha discussa all’Università di Parma laureandosi con 110 e lode nel corso di Beni artistici e dello spettacolo. Il titolo è «Bijoux tra tradizione e innovazione. Dieci anni di mostre al museo di Casalmaggiore».

EREDITA' STORICA, SOCIALE E ARTISTICA

«La forza del museo sta nell’aver saputo cogliere l’importanza dell’eredità storica, sociale e artistica di queste fabbriche e nell’essere riuscito a dare nuova linfa ad un luogo di memoria e conservazione mediante l’organizzazione di mostre ed eventi. La decisione di prendere in considerazione gli ultimi dieci anni è stata presa per dare risalto alla sua capacità innovativa di trasformare un luogo immobile in uno spazio che dialoga continuamente con il passato e con il presente», ha spiegato Zanichelli, residente a Bozzolo. Soddisfatta anche la correlatrice Letizia Frigerio, curatrice del Museo di Casalmaggiore. «Il lavoro portato avanti in oltre un decennio dal nostro museo trova il giusto riconoscimento grazie alla ricerca di Denise. Diventerà uno strumento a disposizione di visitatori e ricercatori».