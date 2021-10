In carcere il rapinatore della gelateria Lekka Lekka

ASOLA - A conclusione di una articolata attività di indagine che ha visto impegnati i Carabinieri del NOR di Castiglione delle Stiviere e della Stazione di Asola, nel pomeriggio ieri, sabato 30 ottobre, è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere, C.M., classe '88 residente nella bassa Bresciana.

Nel pomeriggio del 7 ottobre, l’uomo a viso coperto è entrato all’interno della gelateria Lekka Lekka di Asola e sotto minaccia si è fatto consegnare dalla cassiera la somma di 400 euro in contanti.

Sul posto della rapina sono intervenuti subito i Carabinieri di Asola e del NOR di Castiglione delle Stiviere. Gli uomini dell’Arma hanno svolto accurate indagini che hanno portato a dare un nome al rapinatore che aveva già effettuato altri colpi simili.

La Procura di Mantova, accogliendo l’ipotesi investigativa dell’Arma, ha richiesto al Gip del Tribunale apposita emissione di Ordine di custodia cautelare in carcere. L'uomo, raggiunto a Leno è stato fermato, dichiarato in arresto e condotto presso il carcere di Brescia. A suo carico pesanti accuse per il reato di rapina aggravata.