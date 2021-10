Crema, autisti dei bus come piloti di F1 con il simulatore di guida

CREMA - Gli autisti di Autoguidovie come i piloti di Formula 1: potranno fare pratica su un simulatore professionale di guida, il primo in Italia per una società di trasporto pubblico. «Si tratta di uno strumento che migliora le prestazioni del conducente con un aumento della sua capacità di gestione del rischio e una conseguente riduzione del livello di incidentalità, come dimostrato da numerosi studi scientifici – spiega Gabriele Pusinelli, responsabile innovazioni della società che in appalto il trasporto pubblico nel Cremasco – il tutto con ricadute ambientali positive, come la riduzione delle emissioni di anidride carbonica». Il simulatore è stato presentato nei giorni scorsi a Milano, sede della holding che in Lombardia gestisce il servizio anche nel Sud est milanese, nel Pavese, nella provincia di Monza e Brianza. «Il simulatore è una prima assoluta per il nostro settore in Italia – afferma Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie – e questo sottolinea il nostro slancio verso il tema dell’innovazione e, lo diciamo con una punta di orgoglio, rappresenta una soluzione tecnologica che cambia il paradigma della formazione degli autisti, professionisti a cui affidiamo, tutti i giorni, la sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri».