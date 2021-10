Raid a casa Galimberti, individuata la responsabile: è una 46enne cremonese

CREMONA - Il 7 ottobre scorso il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, era stato oggetto di un gesto «intimidatorio«»: si era ritrovato, attaccato al portone della propria abitazione con del nastro adesivo bianco, un cartello con la scritta «Accesso consentito con green pass, possibili controlli», mentre sul gradino erano stati piazzati due sacchetti - uno giallo e uno azzurro - della raccolta differenziata.

Il sindaco aveva pubblicamente denunciato il fatto anche con un post sui suoi profili social ed aveva poi formalizzato una denuncia-querela.

LE INDAGINI. Le indagini immediatamente attivate - e che hanno permesso poi di rilevare ulteriori episodi di imbrattamento - hanno condotto all’individuazione della persona responsabile. Grazie alle indagini svolte dalla Digos, dopo un ulteriore episodio verificatosi durante l'altra notte, una donna cremonese di 46 anni è stata individuata come l’autrice del gesto del 7 ottobre e di altri deprecabili atti effettuati nei pressi dell’abitazione del primo cittadino nelle settimane successive.

La donna, identificata e rintracciata nella mattinata di ieri, è stata indagata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato previsto dall’art. 639 c.p. (imbrattamento o deturpamento).

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che le motivazioni dei gesti non sono in alcun modo legate a vicende politiche né hanno attinenza con l’attività istituzionale del sindaco, rimanendo confinate in un contesto di disagio personale e comportamentale dell’autrice.