Reddito di cittadinanza, Isee dei «furbetti» ai raggi X

CREMA - Un ulteriore giro di vite del Comune per stanare i furbetti del Reddito di cittadinanza. Dopo i 35 casi denunciati dalla Polizia locale e dall’ufficio servizi demografici, per aver percepito l’assegno mensile dello Stato senza averne diritto – il 4% del totale delle 948 domande vagliate negli ultimi due anni e mezzo in Comune (il reddito viene erogato dal primo aprile 2019) – l’ente di piazza Duomo mette in campo una task force per nuovi controlli: «Sono ulteriori verifiche, rispetto a quelle già previste dalla normativa e di specifica competenza dei servizi demografici quali: cittadinanza, residenza e permesso di soggiorno» si legge nella delibera adottata dalla giunta.

LE PRECEDENTI 35 DENUNCE: Le precedenti 35 denunce, infatti, erano state fatte a carico di chi aveva presentato dichiarazioni non conformi proprio in merito a queste condizioni fondamentali per poter ottenere il sostegno economico statale.

Adesso il Comune è pronto ad ulteriori approfondimenti: «Il piano prevede di ricercare eventuali omissioni o difformità nella reale composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto riportato nella dichiarazione Isee (Importo socio economico equivalente) depositata ai fini del reddito di cittadinanza – proseguono dal Comune –: l’oggetto dei controlli sono le informazioni sulla composizione della famiglia. In particolare, la coerenza tra quanto dichiarato e il nucleo risultante nell’anagrafe del Comune, la posizione dei coniugi, nel caso di diversa residenza anagrafica e in relazione a situazioni di avvenuta separazione o divorzio, a decorrere dal primo settembre 2018. Al vaglio anche quella dei figli minori, compresi quelli i cui genitori non sono coniugati e non sono conviventi».

Questi accertamenti vengono effettuati su una quota non inferiore al 5% del numero totale di domande presentate. Il campione oggetto dei controlli viene estrapolato casualmente. «Qualunque operatore dei servizi comunali, distrettuali o dei centri per l’impiego potrà evidenziare le difformità».

Il referente di queste indagini è un coordinatore verifica nucleo familiare, affiancato da altri incaricati, figure che formano la task force comunale. «Nel frattempo – spiega il comandante della polizia locale Dario Boriani – le nostre 35 segnalazioni per le difformità sulle dichiarazioni effettuate per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, sono state inoltrate all’Istituto nazionale di previdenza sociale a cui spetta il compito di interrompere l’erogazione del contributo economico. Per la parte penale inerente alle fase dichiarazioni procede ovviamente la magistratura».

I percettori, a Crema, sono stati 948 dall’istituzione del Reddito. Per 884 di loro si sono già concluse le verifiche su cittadinanza, residenza e permesso di soggiorno, mentre per altri 64 sono ancora in corso. I nuovi controlli, dovendo analizzare la veridicità della dichiarazione Isee, potranno comunque riprendere anche i casi già vagliati. I 35 denunciati e segnalati all’Inps, in quanto non erano in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della misura di sostegno economico, perlopiù non erano residenti in città. Possibile che qualcuno abbia agito in buona fede compilando l’autocertificazione, ma la sensazione, soprattutto per i casi di chi a Crema non c’è mai nemmeno stato, è che si tratti di furbetti.