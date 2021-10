L'ex dg dell'ospedale Spaggiari sospeso dall'Ordine dei medici

CREMONA - L’ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cremona (dal 2010 al 2013) Piergiorgio Spaggiari è stato sospeso dall’Ordine dei medici di Milano fino al 31 dicembre prossimo per non aver accettato di vaccinarsi contro il Covid. A darne comunicazione, sulle sue pagine social, è stato lo stesso Spaggiari: «A causa del fatto che non mi sono vaccinato (e comunque non è un vaccino) sono stato sospeso dall’Ordine dei medici di Milano fino al 31 dicembre 2021 – scrive il medico -. Purtroppo, non potrò seguire i molti pazienti che mi tempestano di telefonate. Sono vicino a tutte le persone che a causa di procedimenti simili non possono temporaneamente svolgere il loro lavoro. Non è un obbligo la pseudo vaccinazione, poiché non esiste una legge che lo imponga, ma nella sostanza vogliono obbligarci a farlo». Attualmente svolge attività di docente ed esercita la libera professione.