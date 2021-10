Droga, arrestati i cremonesi Franco Roberto Chiozza e Sara Zanacchi

CREMONA - Sono coinvolti anche il 59enne Franco Roberto Chiozza, insegnante di musica presso la scuola media di Vescovato e domiciliato a San Daniele Po, e la 41enne Sara Zanacchi, ex consigliere comunale di Gerre de' Caprioli ed ora domiciliata a Bologna, nell'indagine dei carabinieri del Nas, coordinati dalla Procura di Roma, che hanno eseguito sul territorio nazionale una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 39 persone accusate, tra i vari reati, anche di importazione e traffico sostanze stupefacenti tra cui il fentanyl, Ghb (la droga dello stupro), catinoni sintetiche e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle 'Nuove sostanze psicoattive', acquistati sul deep e sul darkweb. L’operazione è stata eseguita con la collaborazione di Ris e di Europol. Chiozza, che dall'Olanda si faceva spedire a scuola la droga, e Zanacchi sono sottoposti al provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari.

IN MANETTE ANCHE I VIP

Non un settore di nicchia, ma «esteso ed alimentato da pressanti richieste dei consumatori» che acquistavano le sostanze anche nel dark web. Nelle parole del gip di Roma sono descritti i contorni del mercato delle nuove droghe, compressa quella dello stupro, che sta velocemente prendendo piede in Italia. Tra i 39 arrestati anche Claudia Rivelli, sorella dell’attrice Ornella Muti, raggiunta da un provvedimento di custodia cautelare ai domiciliari. Sono in totale 290 le spedizioni tracciate dagli inquirenti per un volume di affare stimabile in quasi 5 milioni di euro.

AMPIO SERVIZIO SU LA PROVINCIA DI GIOVEDI' 28 OTTOBRE 2021