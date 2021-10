Lavoro esemplare durante l’emergenza, premiati 11 operatori dell'Asst Cremona

CREMONA - Questa mattina il direttore generale della ASST Cremona, Giuseppe Rossi, ha consegnato le onorificenze al merito della Repubblica Italiana a undici professionisti che lo scorso 2 giugno, in rappresentanza di tutti i colleghi, furono insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il lavoro esemplare svolto durante l’emergenza. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta in modo privato e colloquiale nella sala riunioni della direzione generale della ASST di Cremona. Giuseppe Rossi, complimentandosi con i presenti, ha sottolineato l’importanza di tale onorificenza che simbolicamente riconosce il duro lavoro di cura nei diversi ambiti dell’assistenza sanitaria e del supporto tecnico amministrativo. «È vero, infatti, che durante l’emergenza Covid tutti abbiamo dovuto impegnarci, fare sacrifici e reinventarci in modi inaspettati ma fondamentali al bene comune». Al termine della cerimonia il Direttore Generale ha avuto modo di confrontarsi con i presenti scambiando considerazioni e riflessioni sul ruolo di ciascuno all’interno dell’organizzazione sanitaria.

Per Cremona hanno ricevuto l’attestato:

Chiara Agosti (OSS, Malattie Infettive),

Giovanna Allegri (Infermiera, Integrazione e valutazione fragilità),

Franco Bonvini (Ex Coordinatore infermieristico, Gruppo Operatorio),

Vincenza Coppola (Infermiera, Pronto Soccorso),

Fabio De Gennaro (Medico, Medicina Generale),

Marianna Esposito (OSS, Medicina Generale),

Daniela Mainardi (Infermiera, Centro Servizi),

Giuseppe Virzì (Ex Medico, Pneumologia).

Per Oglio Po:

Monica Alberici (Infermiera, Area Intensiva),

Angela Lusetti (Infermiera, Pronto Soccorso),

Giuseppina Sartori (Ex Responsabile Servizi di Supporto).