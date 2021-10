Acquisto dopo annuncio online, ma il telefonino non è arrivato

CASALMAGGIORE - I carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa un cittadino italiano di 21 anni, residente in provincia di Caserta, con precedenti di polizia anche specifici. I militari hanno ricevuto la denuncia del raggiro da parte di un uomo del posto che a fine maggio rispondeva a un’inserzione, presente su un sito di vendite online, di una persona che proponeva un telefono cellulare al prezzo molto conveniente di 550 euro per il tipo di modello proposto.

La vittima, dopo aver contattato il numero telefonico fornito nell’annuncio al fine di ottenere maggiori informazioni, decideva di acquistare il cellulare ed effettuava una ricarica su una carta di credito prepagata a favore del venditore e pari alla somma pattuita. Effettuato il pagamento, ha aspettato l’arrivo del cellulare e, non vedendolo arrivare, dopo alcuni giorni ha provato a contattare il venditore che si era reso irreperibile e non aveva effettuato la spedizione del telefonino. Capito quanto accaduto, la vittima ha presentato la querela e hanno avuto inizio gli accertamenti. Le conseguenti verifiche che i carabinieri di Casalmaggiore hanno svolto sull’intestatario della carta prepagata e del telefono contattato per l’acquisto, hanno permesso di svelare le identità del truffatore che è stato denunciato per truffa.