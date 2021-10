Scritta no vax nel cuore della notte, la condanna del sindaco Mariani

STAGNO LOMBARDO - Una scritta nel cuore della notte sul tratto di argine che collega Stagno a Brancere. Un gesto che il sindaco Roberto Mariani condanna con fermezza. "Arriviamo da più di un anno di pandemia, abbiamo vissuto periodi drammatici, ci stiamo piano piano rialzando e serve molta molta attenzione, e alla sera ti trovi in strada queste scritte. Complimenti all'imbecille che lo ha fatto, credo che un gesto simile sia da condannare senza se e senza ma, fatto da persone che vivono fuori dal mondo. Complimenti vivissimi a questi personaggi squallidi, e che adesso mi minaccino pure perchè gli ho definiti imbecilli e squallidi, ma per me tali sono". Il primo cittadino ha inoltre richiamato i cittadini "al rispetto delle regole e al senso di responsabilità perché il virus circola ancora. Come autorità sanitaria locale il mio invito resta quello di vaccinarsi facendo la terza dose preservando quindi anche chi non può farlo".