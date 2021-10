Voltido, ecco il progetto per riqualificare il ponte

VOLTIDO - Buone notizie per le infrastrutture del territorio: il ponte sulla strada provinciale 70, infatti, sarà riqualificato, con avvio dei lavori nel 2022 e completamento nel 2023. In tutto 4-6 mesi di lavori circa, nel periodo autunno-inverno durante la magra del Delmona. A confermarlo il presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni, durante un sopralluogo alla presenza del sindaco di Voltido, Giorgio Borghetti con il vice Mascia Ceresa, accompagnato dal presidente dell’Unione Palvareta Nova, Vittorio Ceresini, alla presenza del dirigente della Provincia Giulio Biroli con il responsabile del servizio manutenzione strade Davide Pisana ed i funzionari dell’Unione Beatrice Stringhini, Simona Biffi e il comandante della Polizia locale dell’Unione, Simona Mantovani.



«Abbiamo presentato in anteprima il progetto di fattibilità per l’intervento sullo storico ponte – ha precisato Signoroni –. Si tratta di un adeguamento a livello sismico e statico, con ripristino della capacità portante della struttura, realizzato mantenendo il più possibile inalterata l'opera esistente. Questo permetterà anche di ripristinare il transito in sicurezza anche dei mezzi pesanti, seppur a velocità moderata, adeguando il manufatto medesimo alla normativa vigente, con un costo di 380 mila euro. Da qui poi i necessari passi per l’avvio dell’iter, con il progetto definitivo — esecutivo ed i relativi pareri della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e l’autorizzazione paesaggistica». Nonostante il ponte non sia interessato da un elevato flusso di traffico, esso di fatto costituisce un imprescindibile collegamento tra la viabilità principale e i fondi agricoli ed è percorso da carichi anche molto pesanti dovuti ai mezzi agricoli.