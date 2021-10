Cremona capitale della sostenibilità con #InsiemepergliSDG

CREMONA - Dal 3 al 6 novembre Cremona sarà al centro del progetto #InsiemepergliSDG, la campagna promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale insieme alla Fao, che vede come partner la Commissione Europea, la SDG Action Campaign delle Nazioni Unite, il CIHEAM Iamb e Save the Children per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (gli SDG) e sul lavoro della Cooperazione Italiana per il raggiungimento di tali obiettivi nel mondo post Covid-19. Quattro giorni nei quali la città ospiterà molteplici incontri e iniziative sui temi della sostenibilità, della transizione ecologica, dell’innovazione e delle eccellenze del territorio.

Fra gli eventi promossi in collaborazione con il ministero spiccano un consiglio comunale straordinario, mercoledì 3 novembre al Museo del Violino, con la partecipazione del viceministro degli Esteri, Marina Sereni, e del vicedirettore della Fao, Maurizio Martina. In piazza del Comune saranno posizionate due installazioni interattive legate alla campagna #InsiemepergliSDG e un videomapping sarà proiettato ogni sera sulla parete principale del Torrazzo. L’iniziativa si concluderà sabato 6 novembre con una grande Festa dello sport a CremonaFiere e con l’inaugurazione del murale realizzato attorno ai padiglioni di Ca’ de Somenzi ispirato, non a caso, ai temi della sostenibilità. Nel corso delle giornate ci sarà spazio per appuntamenti organizzati con numerosi partner. All’interno della campagna, sono previste attività didattiche di coinvolgimento di bambine, bambini, adolescenti e scuole, con laboratori organizzati da Save the Children Italia dedicati agli SDG e incontri di approfondimento seguiti, come media partner, dal quotidiano «La Provincia».





Ismael Sanogo e Andrea Pecchia della Vanoli Basket

LE T-SHIRT

Il mondo dello sport cremonese ha già iniziato a promuovere fattivamente la campagna #InsiemepergliSDG attraverso le t-shirt realizzate per l'occasione: i giocatori della Vanoli Basket e della Ferraroni JuVi Cremona le hanno indossate durante il riscaldamento dei match che si sono disputati nel weekend appena trascorso.

La Ferraroni JuVi Cremona con le magliette della campagna

LE INSTALLAZIONI

Le due installazioni collocate in piazza del Comune - intitolate #2030ISNOW e #SDGINACTION - verranno inaugurate mercoledì 3 alle 14.

CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO

Mercoledì alle 15 l'auditorium "Arvedi" del Museo del Violino diventerà aula consiliare per la seduta straordinaria del Consiglio comunale durante il quale si discuterà de "Gli enti locali e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite": parteciperanno anche Marina Sereni (vice ministra Maeci), Maurizio Martina (vicedirettore Fao) e Marina Ponti (direttrice SDG In Action Campaign).

Marina Sereni e Maurizio Martina

LA LECTIO DEL DG FAO

Giovedì 4 il set principale di #InsiemepergliSDG si trasferirà al campus di Santa Monica dell'Università cattolica del sacro Cuore: alle 9.30 il deputy director della Fao Maurizio Martina visiterà la facoltà di Scienze agraria, alimentari e ambientali e alle 11.30 il direttore generale della Food and Agriculture Organization, Qu Dongyu, salirà in cattedrale per una lection magistralis.

Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu

VIDEOMAPPING

Dal 3 al 6 novembre il Torrazzo offrirà la propria facciata ad una straordinaria proiezione che, attraverso la tecnica del videomapping, animerà l'architettura per raccontare gli aspetti salienti dei temi complessi che innervano l'iniziativa "Cremona per gli SDG". Sono quattro le proiezioni in programma ogni giorno: alle 17.45, alle 19 alle 20 e alle 21.

LABORATORIO CON SAVE THE CHILDREN

Dal 3 al 6 novembre sotto la Loggia dei Militi, in piazza del Comune, laboratorio a cura di Save the Children (mattina ore 9.30-11 e 11.30-13, pomeriggio ore 14.30-16 e 16.30-18)

VETROFANIE E BAGS

Anche il commercio cittadino offrirà il proprio contributo all'iniziativa esponendo colorate vetrofanie e distribuendo borse con il logo di #InsiemepergliSDG.



AFFISSIONI E TOTEM

L'iniziativa sarà lanciata e sostenuta anche attraverso una serie articolata di cartelloni e totem informativi disseminati per la città e contraddistinti dai simboli e dai claim della grande campagna. Non mancheranno allestimenti a tema in luoghi-simbolo della vita istituzionale della città come sala della Consulta e salone dei Quadri a Palazzo comunale.

MURALE "CONCORDIA"

Della campagna #InsiemepergliSDG fa parte anche il murale intitolato "Concordia" che occhieggia dal muro perimetrale della Fiera di Cremona: un'opera che si ispira al diciassettesimo obiettivo dell’Agenzia 2030, che declina la fattibilità dei sedici altri in un’ottica di partnership e condivisione. L'inaugurazione ufficiale è fissata per il 5 novembre.

Un dettaglio del murale Concordia che spicca sul muro perimetrale di CremonaFiere

LA GIORNATA DELLO SPORT

Per sabato 6 è organizzata una "Camminata" che partirà da cortile Federico II per concludersi a CremonaFiere, proprio di fronte al murale "Concordia". E all'interno del Padiglione 1 della Fiera troveranno spazio attività sportive dimostrative con il coinvolgimento di varie società del territorio: testimonial dell'evento la campionessa olimpica Valentina Rodini e il campione paralimpico Efrem Morelli.

MODA DI SECONDA MANO: LA SFILATA

Sempre sabato 6 il cortile Federico II si trasforma in passerella per lo speciale defilé di "Un filo pazzesco", l'atelier della cooperativa Gruppo Gamma che coinvolge alcune ragazze diversamente abili nella decorazione creativa di abiti usati. Un modo intelligente per coniugare riuso, integrazione e socialità.