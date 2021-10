Addio a Giacomo Spedini, cordoglio in città e provincia

CREMONA - Vasto cordoglio per la morte di Giacomo Spedini, conosciuto e stimato imprenditore di Vescovato ma noto a Cremona e in tutto il territorio per l'impegno in enti pubblici, privati e associazioni. Classe 1946, avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 11 novembre. Giacomo Spedini in passato è stato presidente della Fondazione Città di Cremona, per non parlare dell'impegno lionistico del club vescovatino.

Presidente di Apindustria Cremona tra il 1994 e il 2000, è stato due volte nella Giunta di presidenza della Camera di Commercio. Sotto la giunta Perri, è stato presidente di Cremona Solidale. Nel 2000 ha fondato il Lions club di Vescovato ed è stato per due mandati presidente.