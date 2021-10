Diabete, screening glicemico gratuito domenica 7 novembre

CREMONA - L’Associazione Diabetici Cremonesi – ODV, in occasione della prossima Giornata Mondiale del Diabete, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla patologia diabetica organizza domenica 7 novembre 2021 (dalle ore 8,30 alle 12,30) presso l’Oratorio di San Sebastiano uno screening gratuito della glicemia, della massa corporea e della pressione arteriosa, per tutti i cittadini.

Saranno presenti: il medico del Centro Diabetologico dottor Di Lembo, le infermiere Lucia, Giovanna, Guiduccia e i volontari della Associazione.

Si consiglia di presentarsi a digiuno o almeno due ore dopo la colazione.