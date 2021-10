Si aggira armato di due coltelli da cucina, 24enne nei guai

CREMONA - Nuovo weekend di controlli con denunce e patenti ritirate. A Pizzighettone denunciato un giovane 24enne sorpreso con due coltelli da cucina. A Montodine i Carabinieri denunciano una coppia per oltraggio e guida in stato di ebbrezza.

Sono proseguiti anche nell’ultimo fine settimana i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei Carabinieri delle Compagnie di Cremona e Crema con l’impiego di numerose pattuglie nel capoluogo, vista anche la manifestazione presente in centro città del Mercato Europeo, e nei comuni della provincia, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro la persona e contro il patrimonio e alle condotte di guida pericolose.

IL BILANCIO. Il bilancio del servizio è di tre persone denunciate rispettivamente per guida sotto l’influenza di alcol, oltraggio a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi da taglio. Numerosi i posti di controllo eseguiti nei punti più frequentati del territorio e lungo le statali.

A PIZZIGHETTONE. I Carabinieri della Stazione di Pizzighettone nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio hanno individuato e fermato un giovane di 24 anni, con precedenti di polizia a carico, in possesso di due grossi coltelli da cucina. Il fatto è avvenuto intorno alle 21 di sabato 23 ottobre quando la Centrale Operativa di Cremona ha inviato la pattuglia dei Carabinieri di Pizzighettone nel Comune di Sesto ed Uniti dove era stata segnalata la presenza di un giovane armato di coltelli che si aggirava tra le villette della zona residenziale. Raggiunto il comune del cremonese, i militari hanno individuato il giovane, già conosciuto, che si aggirava per le vie della zona residenziale.

Il giovane è stato fermato dai Carabinieri e mostrava un forte stato di agitazione. Il 24enne ha raccontato ai militari di avere avuto poco prima un’accesa discussione telefonica con il padre e di aver deciso di recarsi da lui per chiarire personalmente la questione. Pur essendo molto nervoso i militari sono riusciti a farlo calmare e a perquisirlo, trovando e togliendogli due coltelli lunghi circa 20 cm che portava addosso. I Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma: sequestrati i due coltelli e denunciato il 24enne alla Procura di Cremona per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

A MONTODINE. Poche ore dopo i Carabinieri della Stazione di Montodine hanno denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol un uomo di 35 anni e per oltraggio a pubblico ufficiale la sua compagna di 32 anni.

Verso le 3 del 24 ottobre, durante un posto di controllo, i militari della Stazione di Montodine hanno fermato l’auto sulla quale viaggiava la coppia perché il conducente aveva una condotta di guida imprudente. L’uomo che si trovava alla guida del mezzo mostrava chiari sintomi di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol tenuto conto del fatto che il tono della sua voce era immotivatamente alto, le frasi erano del tutto sconnesse e le parole biascicate.

Grazie al controllo con l’etilometro è stato accertato un tasso alcolemico nel sangue dell’uomo ben oltre il doppio di quello previsto dalla legge. Per lui quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria e l’immediato ritiro della patente di guida.

Ma mentre i Carabinieri procedevano alla redazione degli atti la sua convivente, che viaggiava come passeggera, ha avuto un comportamento oltraggioso e offensivo nei confronti dei militari, aggredendoli verbalmente, gridando e continuando ad ingiuriarli per strada. Da qui la denuncia nei confronti della donna per oltraggio a pubblico ufficiale.