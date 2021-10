Bozzolo, fissato il funerale di Aronne Bettoni

BOZZOLO - Si terrà martedì alle 15.30, nel campo da basket dell'oratorio di Bozzolo, il funerale di Aronne Bettoni, il 26enne morto in seguito all'incidente in montagna avvenuto sabato mattina in Trentino, mentre effettuava la ferrata delle Aquile. Ad annunciarlo è stato il parroco don Luigi Pisani durante la messa di domenica mattina. Celebrazione a cui hanno preso parte anche gli amici e i ragazzi che facevano parte del gruppo scout 'Daniele 1', di cui Bettoni era membro.