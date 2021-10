Spaccio di droga e commercio di prodotti contraffatti, arrestato 44enne

GUSSOLA - I carabinieri hanno rintracciato e arrestato, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Brindisi e dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce, un cittadino italiano di 44 anni, da qualche tempo domiciliato nel comune di Gussola. L’uomo, destinatario del provvedimento detentivo, dovrà scontare un cumulo di pena di oltre due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi, detenzione di sostanze stupefacenti, sottrazione di cose sottoposte a sequestro ed evasione commessi dal 2012 al 2017.