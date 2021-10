Cremona, 28 nuovi casi in provincia. In calo i ricoverati

CREMONA - Sono 28 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, vale a dire 10 in più rispetto a ieri. Intanto in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-2): in tutto sono 325 i posti letto occupati negli ospedali lombardi. Oggi, a fronte di 97.653 tamponi effettuati, sono 381 i nuovi casi (0,3%).

La pandemia da Coronavirus in Italia è sostanzialmente "sotto controllo": gli indici epidemici da Covid-19 sono infatti ancora in calo con l'aumentare delle vaccinazioni. È il verdetto del 70° Instant Report di Altems, l’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma. Dal rapporto, che ha cadenza settimanale e che riguarda le 21 Regioni e Province Autonome, emerge che la Lombardia è la Regione con la copertura vaccinale più alta (75,5%), mentre fanalino di coda la P.A. di Bolzano (61,1%).