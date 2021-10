Polveri sottili, valori fuorilegge in tutta la provincia

CREMONA - Polveri sottili al di sopra della soglia in quasi tutta la provincia: negli ultimi sei giorni a fare eccezione sono però state le città, perché sia a Cremona che a Crema sono state registrate anche due giornate entro i limiti. Di contro, il valore peggiore registrato dalle stazioni di rilevamento fisso dell’Arpa Lombardia si trova proprio in via XI febbraio a Crema: 86 microgrammi di Pm10, nella giornata di mercoledì 20. Segue la vicina Soresina, con un valore di 81 microgrammi nello stesso giorno. Che è stato ‘nero’ di smog anche per Spinadesco (78). Nella città del Torrazzo invece i valori peggiori oltre la soglia di 50 microgrammi sono stati registrati martedì: 72 microgrammi in piazza Cadorna e 77 in via Fatebenefratelli.