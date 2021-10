Con il Mercato Europeo sapori e profumi invadono il centro

CRONACA - Taglio del nastro per la nona edizione del Mercato Europeo a Cremona. Da oggi fino a domenica (chiusura alle 24) in centro sarà possibile degustare specialità della tradizione italiana e piatti tipici europei e internazionali.

Tra piazza Roma, dove è stata concentrata la ristorazione, e lungo i corsi Campi e Garibaldi fino a piazza Cittanova, dove si potranno acquistare prodotti in stand merceologici, il Mercato Europeo quest’anno sceglie una diversa stagione dell’anno per attirare i buongustai abituati all’appuntamento di maggio.

“Sarà l’inizio di un autunno che segna il ritorno alla socialità e che precede la Festa del Torrone e gli eventi del Natale in centro - afferma Gaia Fortunati presidente di Confesercenti Cremona che insieme ad Anva Nazionale organizza da anni la kermesse in città- La speranza è che sia di buon auspicio e possa attirare, come ha sempre fatto, le persone in centro”.

Non si dimenticano però le misure di sicurezza anti-Covid: tutti gli operatori sono provvisti di green pass e chi vuole sedersi a mangiare dovrà esibire il certificato.