Dipendenti comunali di Crema, premi per 133 mila euro

CREMA - Via libera ai premi per le performance raggiunte nel 2020. Sono 154 i dipendenti del Comune interessati dal bonus:

Ai lavoratori verranno pagati complessivi 133.810 euro, con importi variabili a seconda del singolo caso e ruolo ricoperto nella macchina amministrativa e operativa comunale

sono infatti esclusi i quattro dirigenti, 11 titolari di posizioni organizzative e il segretario Gianmaria Ventura. A questi lavoratori verranno pagati complessivi 133.810 euro, con importi variabili a seconda del singolo caso e ruolo ricoperto nella macchina amministrativa e operativa comunale. Si tratta di riconoscimenti in denaro, in aggiunta rispetto alla busta paga abituale e sono relativi al contratto integrativo per il personale non dirigente, in vigore nel triennio in corso (2019-2021). Un accordo, quello comunale, che rientra nel contratto nazionale di lavoro del personale del pubblico impiego. «Le somme disponibili per l’erogazione dei premi, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi e a seguito delle verifiche, sono le seguenti — spiegano dall’ufficio del personale —: i premi di performance organizzativa, per un totale di 98.991 euro e quelli di performance individuale, che ammontano a 34.810 euro». La cifra complessiva stanziata dal Comune per questi riconoscimenti era in realtà leggermente superiore. «Per mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, non sono stati assegnati 3.252 euro — precisano dagli uffici —: essendo una somma finanziata con risorse stabili del Fondo incentivante 2020, confluiranno in quello 2021. A decidere i singoli premi sono i dirigenti. Nel valutare la performance del dipendente, tengono conto della complessità degli obiettivi a cui ha partecipato, del ruolo e delle attività svolte — categoria di inquadramento, responsabilità, qualità delle prestazioni con riferimento alla valutazione delle prestazioni — ma anche del grado di partecipazione, tenendo conto pure della presenza in servizio.