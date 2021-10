Tentano di rubare una barca, denunciati due pregiudicati

CASALMAGGIORE - Un 30enne e un 31enne, pregiudicati e residenti in due comuni del casalasco, sono stati sorpresi nel cuore della notte da una pattuglia della stazione di Gussola mentre si trovavano su un pontile per l’ormeggio delle imbarcazioni dell’associazione sportiva locale “Amici del Po”. All’arrivo dei militari i due si sono giustificati dicendo di essere lì per recuperare le loro biciclette rimaste dietro il cancello d’ingresso dell’associazione. In effetti la mattina successiva i giovani si sono presentati in associazione, recuperando le loro biciclette direttamente dalle mani del personale del circolo.

Quella mattina i responsabili dell’associazione hanno presentato una denuncia per tentato furto di imbarcazione alla caserma dei carabinieri. La concomitanza dei due eventi ha fatto immediatamente sospettare dei due giovani, sui quali è stata avviata un’indagine da parte dell’aliquota operativa di Casalmaggiore.

I militari hanno analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato i due mentre danneggiavano l’allarme con l’intento di manometterlo per introdursi nella proprietà. Una volta entrati sono saliti a bordo di una barca collegando una tanica di benzina al dispositivo di accensione. Il loro tentativo di manomissione non ha impedito all’allarme di suonare, richiamando così l’attenzione della pattuglia che poi li ha sorpresi sul posto. La storia delle biciclette si è rivelata quindi un diversivo.

Individuati senza dubbio come autori del fatto, i due giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.