Ennesima truffa online, cade nella rete un artigiano: ma i Cc individuano il truffatore

CASALMAGGIORE - I Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore hanno denunciato un cittadino italiano di 54 anni, residente in provincia di Bergamo e pregiudicato, già destinatario di numerose denunce dello stesso genere in varie province italiane, responsabile di una truffa effettuata tramite un sito di vendita online.

L’indagine ha preso spunto da una denuncia presentata nei primi giorni di quest’anno da un artigiano casalasco il quale, navigando sul sito di compravendita subito.it, notava l’inserzione di un mini escavatore al conveniente prezzo di 3.500 euro.

Molto interessato all’acquisto del mezzo, ha contattato il venditore con il quale scambiava una serie di messaggi per ottenere informazioni riguardo alle caratteristiche e al prezzo del prodotto. Al termine dei contatti, l’artigiano ha effettuato un primo bonifico bancario a favore del presunto venditore di circa 2.900 euro e successivamente ha effettuato una ricarica postepay di circa 600 euro. Ricevuti i soldi, il venditore ha riferito alla vittima che l’escavatore non era più disponibile, accampando giustificazioni poco credibili e assicurando che avrebbe provveduto al rimborso del denaro che aveva ricevuto per poi sparire dal web e rendersi irreperibile alle utenze che aveva fornito in precedenza, senza risarcire il malcapitato.

Grazie agli accertamenti condotti presso le società bancarie e il monitoraggio degli spostamenti del denaro, i Carabinieri di Casalmaggiore hanno individuato il responsabile del raggiro che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona.