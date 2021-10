L'ultimo commosso saluto di Pizzighettone ad Amedeo Viciguerra

PIZZIGHETTONE - Chiesa di San Bassiano gremita per l’ultimo saluto ad Amedeo Viciguerra. Al funerale, officiato da don Andrea Bastoni, anche gli amministratori comunali a partire dal sindaco Luca Moggi; i rappresentanti dell’associazionismo locale e degli enti cremonesi in cui Viciguerra ha rivestito importanti incarichi, a partire da Confartigianato di cui è stato presidente. “Siamo qui per il ricordo grato, per custodire la memoria del tanto che di buono ha seminato Amedeo nella sua vita”, ha detto il parroco. Carlo Giorgio Pedercini, past governatore del distretto 2050 del Rotary, ha ricordato l’impegno del 77enne pizzighettonese in seno al Rotary Cremona Po e ha letto la preghiera rotariana.