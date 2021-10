Pan: "Non vaccinato l’80% dei ricoverati, la guardia resta alta"

CREMONA - All’ospedale Maggiore i numeri restano stabili e da circa un mese i ricoverati sono dagli 8 ai 15, con costanti dimissioni ma anche costanti ingressi. Come più volte precisato da Angelo Pan, primario di Malattie infettive, significa che la situazione è tranquilla ma anche che il virus non molla la presa. «L’80% delle persone che abbiamo in cura non sono vaccinate, solo il 20% lo è – spiega Pan –. Anche questo rapporto percentuale resta stabile». Nei giorni scorsi era stato anche registrato il caso di un’intera famiglia ricoverata in ospedale. La terapia intensiva a Cremona resta invece vuota, in quanto al Maggiore non è previsto il ricovero in rianimazione e i pazienti più gravi vengono trasferiti in altri ospedali della Lombardia, come previsto dai protocolli regionali. Anche se non vengono registrati peggioramenti, nei giorni scorsi Pan aveva lanciato un monito: «Non abbassiamo la guardia. Penso innanzitutto all’avvicinarsi della stagione fredda, che sta dando i primi segnali: tradizionalmente è un periodo favorevole alla diffusione di patologie respiratorie. Sarebbe tutto più semplice se anche gli ultimi irriducibili decidessero di proteggersi».