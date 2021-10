Addio a Amedeo Viciguerra, una vita per la comunità

PIZZIGHETTONE - Elencare tutti gli incarichi che ha ricoperto, tutte le cause per le quali si è speso ma soprattutto tutte le persone e le associazioni che ha aiutato mettendo in campo professionalità e tempo, sarebbe quasi impossibile. Basta parlare con qualsiasi cittadino di Pizzighettone, per rendersi conto che ad Amedeo Viciguerra calza alla perfezione la definizione di uomo generoso e perbene. Un uomo che in tutti i ruoli rivestiti ha operato con onestà, dedizione, altruismo. Ecco perché la sua scomparsa ha gettato nello sconforto un paese intero, o meglio una provincia intera visto che era conosciuto e stimato in tutto il Cremonese. Se ne è andato a 77 anni, circondato dall’affetto della moglie Luisa, della figlia Grazia, dell’adorato nipote, di tutti i parenti e dei tanti amici. Il funerale sarà celebrato mercoledì 20 alle 10, partendo dalla camera ardente dell’Opera Pia Luigi Mazza per la chiesa parrocchiale di San Bassiano.

Tipografo da una vita e per una vita, aveva ereditato l’attività del nonno esercitata prima a Gera e poi in via Cremona. Ha fatto parte della giunta della Cassa mutua di malattia del Credito artigiano ed è stato vicepresidente della Banca popolare di Cremona quando al vertice c’era un altro pizzighettonese, Mario Maestroni. Viciguerra ha inoltre rivestito il ruolo di consigliere di giunta della Camera di commercio negli anni della presidenza di Piero Mondini. Rotariano doc e colonna portante del Rotary Club Cremona Po, ha sempre curato varie iniziative incentrate ad esempio sulla formazione dei giovani e l’inserimento nel mondo del lavoro. A Pizzighettone negli anni ‘70 fu fra i fondatori, nonché il primo presidente, della Pro loco. Ma nel 2005 Viciguerra è stato anche presidente del nuovo Pizzighettone Fiere dell’Adda.