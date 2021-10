Addio a Binda Beschi, fondatore dell'Abibes

CREMONA - Adriano Binda Beschi è scomparso a 86 anni. "Il sogno in cui ha creduto sempre e comunque è stato il Grande Fiume, il Po autostrada di merci e di gas Gpl, grande via dello sviluppo dell’intero territorio - racconta la figlia Maria Grazia -. Mio padre creò l’Abibes con questa convinzione, con una visione in cui non smise mai di credere fino all’ultimo. Noi trasportavamo il gas dal Mediterraneo a Cremona con le nostre bettoline, convinti che il Po fosse una via di trasporto privilegiata e unica». Ma il ricordo della figlia va anche all’esperienza della malattia: «È stato con noi fino all’ultimo, vicino ai suoi amati nipoti, Margherita e Marcello. Il reparto di dialisi era diventata la sua seconda casa e la sua seconda famiglia. Don Marco Genzini lo ha ringraziato per come ha affrontato la malattia, diventando esempio per molti altri malati. Pregava con il rosario che gli era stato regalato da don Marco. Accompagnando papà nell’ultimo suo viaggio per portarlo vicino alla sua Luciana, ho pensato che ora possono condividere la loro eternità insieme. A seguirlo fino all’ultimo è stato l’amico Attilio Calza e nel suo saluto ho visto la commozione di un amico ma anche di un professionista della medicina».