Abbraccia un'anziana e le sfila il Rolex: denunciata 37enne

CASTELVERDE - I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per furto con destrezza una cittadina rumena di 37 anni, con precedenti di polizia, residente in provincia di Bergamo.

LA TECNICA DELL'ABBRACCIO. La donna è stata recentemente individuata come l’autrice di un furto, avvenuto a metà luglio, commesso con la tecnica dell’abbraccio nei confronti di una signora del posto che la 37enne aveva avvicinato con una scusa.

In particolare, la vittima denunciava che, mentre rientrava a casa in bicicletta dopo avere fatto la spesa, era stata fermata da una donna che le mostrava un biglietto con scritto un nome a lei sconosciuto e che, porgendole una penna, le chiedeva di scriverle il nome della via in cui si trovavano in quel momento.

La 37enne improvvisamente abbracciava la vittima per ringraziarla e l'anziana, pur provando a liberarsi, non ci riusciva. La giovane donna subito le ha bloccato un braccio e le ha sfilato il Rolex d’oro di grande valore che portava al polso dandosi alla fuga di corsa per poi salire su un'auto e facendo perdere le proprie tracce.

I militari di Castelverde, ricevuta la denuncia della signora, hanno dato inizio alle indagini anche acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona del fatto. Dopo i preliminari e necessari accertamenti i Carabinieri hanno preparato un fascicolo fotografico: la vittima del furto ha così riconosciuto la 37enne come l’autrice del reato che è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria.