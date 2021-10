Crema, addio allo storico gioielliere Romano Raimondi

CREMA - Un infarto, che lo ha colpito giovedì all’ora di pranzo, mentre era in casa. Non ce l’ha fatta Romano Raimondi, storico gioielliere cremasco. La moglie Liliana e il figlio Davide hanno chiamato immediatamente l’ambulanza, ma i prolungati tentativi di rianimare il commerciante 80enne non hanno avuto successo. Il funerale domani alle 11 in Cattedrale.