Confindustria Lombardia: Giovanni Ogliar Badessi nuovo vice presidente del Gruppo Giovani

CREMONA - Il Comitato regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia ha eletto la sua nuova squadra.

Alla presidenza per il triennio 2021-2024 Jacopo Moschini, imprenditore di prima generazione classe 1985. Cremona vanta la presenza di un vice presidente a livello regionale, Giovanni Ogliar Badessi, già vice presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona.

CHI E' OGLIAR BADESSI. Imprenditore classe 1984, Ogliar Badessi, dopo aver conseguito la laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso il Politecnico di Milano, affronta dal 2008 un percorso di crescita aziendale finalizzato allo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l'efficienza energetica.

“Sono onorato della fiducia accordatami dai colleghi del Comitato regionale dei Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia – ha dichiarato il vice presidente dei Giovani Industriali Lombardia Ogliar Badessi durante il suo discorso di insediamento –. L’ultimo anno e mezzo ha messo a dura prova tutti noi dal punto di vista economico e sociale ma ora è il momento della rinascita. Durante il nostro mandato mi dedicherò principalmente ad iniziative finalizzate a sensibilizzare le imprese, ed in particolare i giovani imprenditori, sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale del tessuto produttivo lombardo”.

Significativa anche la sua esperienza confindustriale: Ogliar Badessi è iscritto dal 2015 al Gruppo Giovani Industriali di Cremona nel quale da tre anni riveste il ruolo di vicepresidente con delega all'Education e ai rapporti con le scuole. Ed è parte del Consiglio Generale dell'Assindustria di Cremona.

LA PRESIDENTE DI ASSINDUSTRIA CREMONA. Si è detta molto soddisfatta del risultato anche Chiara Ferrari, presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona: "E' davvero un risultato importante quello che abbiamo conseguito oggi. Un ringraziamento speciale a Giovanni Ogliar Badessi che non ha mai fatto mancare la propria disponibilità per il Gruppo, non solo a livello territoriale ma anche ai tavoli regionali, portando idee ed una forte energia. Sono certa che Giovanni saprà rappresentarci al meglio e portare all'attenzione di tutti anche le nostre esperienze oltre che le nostre necessità. A lui il nostro più grande "in bocca al lupo" e l'augurio di un buon lavoro per il prossimo triennio".