Addio a Ugo Galli: tutta la vita dedicata a motori e autoscuola

CREMONA - Generazioni di cremonesi devono la loro patente all’autoscuola Galli. Per questo in tanti piangono la scomparsa di Ugo Galli, morto all’età di 78 anni, che insieme al fratello Mauro aveva contribuito a far proseguire e crescere

l’autoscuola fondata da Achille Galli. «L’autoscuola Galli fu la prima della città — racconta la figlia Francesca —. Tutta la mia famiglia è sempre stata una famiglia appassionata di motori. In casa mio papà, mio zio e mio nonno, quando si trovavano insieme, non parlavano d’altro». Ugo Galli era appassionato di motori, ogni tipo di motori. Amante della nautica, si era specializzato a tal punto che presso l’autoscuola Galli si poteva conseguire la patente: «Mio papà si occupava dei rapporti con la motorizzazione e gli ispettori, curava inoltre le lezioni di teoria. Un po’ brusco nei modi, sapeva farsi ben volere. Mio zio invece si occupava delle guide su strada — continua la figlia —. L’autoscuola è stata la sua vita, oltre che la sua passione. Tutto ciò che girava intorno ai motori per lui aveva un fascino particolare». Oltre al rombo meccanico dei motori e a quello delle imbarcazioni, l’altra grande passione di Ugo Galli era la Cremonese. «Negli ultimi anni aveva collaborato con Visioli — continua la figlia —. Ha mollato quando il Covid ha chiuso tutto e anche la possibilità di iscriversi per conseguire la patente. Credo di non sbagliare nel dire che se ne è andato un pezzo di storia della nostra città, una storia di motori e di passione per l’automobile». La camera ardente sarà allestita presso l’ospedale maggiore dalle 15 alle 18 di oggi e i funerali si svolgeranno domani alle 10,45 presso la chiesa di Sant’Abbondio.