"Save the Bobby" in bilico: nuovi spazi o trasloco

VIADANA - Gli organizzatori del «Save the Bobby», la grande festa ormai diventata un appuntamento tradizionale del 25 Aprile viadanese, cercano uno spazio più grande del parcheggio interno al MuVi nel quale la manifestazione si è svolta negli ultimi anni e lo hanno chiesto all'amministrazione comunale. Nel caso questo spazio non venisse messo a disposizione, o non se ne trovasse uno adeguato alle esigenze, c’è il rischio che per la prossima edizione del 2022 il «Save the Bobby» sia costretto a trasferirsi altrove, lasciando così orfana Viadana di un appuntamento che anima la città e attira una moltitudine di partecipanti. Da noi contattato, il vice sindaco Alessandro Cavallari assicura: «Da parte nostra c'è massima disponibilità nel trovare una soluzione, non vogliamo assolutamente che la manifestazione emigri altrove. Abbiamo individuato un paio di luoghi che potrebbero andare bene, aspettiamo l’ultima parola dall'Ufficio tecnico e poi incontreremo gli organizzatori».