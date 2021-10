Autisti senza Green pass, corse a rischio

CREMA - Da domani potrebbero saltare alcune corse di Autoguidovie per l’assenza di autisti provvisti di Green pass. Ad avvisare gli utenti è la stessa società che ha in appalto la maggior parte del servizio di bus pubblici nel Cremasco, oltre che dal territorio verso il Milanese e le province limitrofe. «Con l’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde sui luoghi di lavoro – spiega una nota diffusa dall’ufficio comunicazione della holding milanese – anche gli autisti dovranno essere in possesso del Green pass. Coloro che risultino privi di una certificazione valida, secondo la legge non potranno essere impiegati nel servizio. Per questo motivo Autoguidovie ha già messo in atto un piano per puntuali controlli a garanzia degli utenti».