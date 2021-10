Ponti in sicurezza: oltre 7 milioni per 10 interventi

CREMONA - Dopo la conferma delle nuove risorse ministeriali per la messa in sicurezza di ponti e viadotti in territorio cremonese per 7.307.712,88 euro, ripartiti nel triennio 2021-23, la Provincia ha messo in campo un ambizioso programma di interventi, che si aggiungono a quelli già assegnati ora in fase di progettazione e realizzazione. “I nuovi finanziamenti saranno destinati a diverse strutture per indagini preliminari, risanamenti materici, adeguamento sismico e strutturale e manutenzioni straordinarie in genere finalizzati a prolungare la vita utile dei manufatti e la conseguente sicurezza per la mobilità – precisa il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni -. La Provincia ha sempre curato lo stato di manutenzione di dette infrastrutture ed ha svolto negli anni le dovute ispezioni, che hanno consentito di avere una esatta immagine dello stato di manutenzione dei manufatti da ponte. Ora è possibile assegnare tali risorse con precisione e determinare una scala di priorità”.

"LEVA PER LO SVILUPPO"

Signoroni aggiunge: “Pertanto, come previsto dalla normativa, entro il mese di settembre è stato presentato al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili il programma degli interventi che impegnano le risorse destinate alla Provincia; tale programma dovrà essere approvato dal Ministero entro 90 giorni dalla trasmissione dopo di che si darà avvio alle attività. Infine, gli investimenti che andremo ad attuare sono una delle leve fondamentali per lo sviluppo socio economico del territorio; la stessa Provincia ricopre un ruolo strategico per la gestione della mobilità delle persone e delle merci. Mi sia consentito evidenziare l’impegno e la professionalità che gli uffici preposti hanno dimostrato e continuano ad esprimere per l’attivazione delle numerose opere pubbliche che abbiamo visto e vedremo realizzate nei prossimi tempi”.

LA LISTA DEGLI INTERVENTI

SP4 "Rivoltana". Ponte di Rivolta d’Adda sul fiume Adda . Interventi di adeguamento statico, miglioramento sismico della struttura e messa a norma delle barriere di sicurezza: 480.000 euro

. Interventi di adeguamento statico, miglioramento sismico della struttura e messa a norma delle barriere di sicurezza: 480.000 euro SP31 "Calvatone - Tornata". Costruzione di un nuovo ponte sul fiume Oglio tra le località di Calvatone (CR) e Acquanegra sul Chiese (MN) e demolizione dell'attuale struttura: 2.500.000 euro

tra le località di Calvatone (CR) e Acquanegra sul Chiese (MN) e demolizione dell'attuale struttura: 2.500.000 euro SP12 "Sergnano - Camisano" Ponte sul fiume Serio fra gli abitati di Sergnano e Casale. Interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura: 1.500.000 euro

fra gli abitati di Sergnano e Casale. Interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura: 1.500.000 euro SP65 "Castelvisconti - Pozzaglio". Ponte di Castelvisconti sul fiume Oglio . Interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura: 1.200.000 euro

. Interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della struttura: 1.200.000 euro SP70 "Cà de' Soresini - Drizzona". Ponte sul canale Delmona Tagliata in comune di Voltido . Interventi di messa in sicurezza della struttura: 380.000 euro

. Interventi di messa in sicurezza della struttura: 380.000 euro SP83 "Di Persico". Km 19+700 . Risanamento conservativo del ponte sul fiume Oglio in comune di Ostiano: 600.000 euro

. Risanamento conservativo del ponte sul fiume Oglio in comune di Ostiano: 600.000 euro SP83 "Di Persico". Km 24+880 . Risanamento conservativo del ponte sul fiume Gambara in località Volongo e messa a norma delle barriere di sicurezza: 394.000 euro

. Risanamento conservativo del ponte sul fiume Gambara in località Volongo e messa a norma delle barriere di sicurezza: 394.000 euro SP ex SS 415 "Paullese". Interventi di verifica e miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto di Crema sul Fiume Serio (co-finanziamento): 557.444,18 euro

(co-finanziamento): 557.444,18 euro SS.PP. 13-20-415-472-591. Interventi di manutenzione straordinaria di ponti ricadenti sulle strade provinciali in epigrafe e tratti limitrofi: 500.000 euro

ricadenti sulle strade provinciali in epigrafe e tratti limitrofi: 500.000 euro SS.PP. 7-33-87-95-498. Interventi di manutenzione straordinaria di ponti ricadenti sulle strade provinciali in epigrafe e tratti limitrofi: 396.328,70 euro

In merito al ponte di Calvatone la Provincia è in attesa delle risultanze della verifica dell’interesse culturale da parte della Sovrintendenza e dopo tale esito si definirà tecnicamente l’intervento da effettuarsi ed i relativi costi, che saranno ripartiti in parti uguali con la Provincia di Mantova.