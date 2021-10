Rapinò la cassiera del Penny minacciandola col coltello, condannato

CREMONA - Si è fatto due anni e nove mesi nel carcere di Opera, a gennaio di quest’anno è uscito. Si è messo in riga, osserva le prescrizioni, si è trovato un lavoro, si presenta al Sert. Ce la sta mettendo tutta Francesco Lorenzano, 33 anni e diverse condanne, un passato da bandito per colpa della droga. Ha ancora qualche debito da scontare, Lorenzano. Oggi è arriva la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione, più mille euro di multa, per la rapina messa a segno il pomeriggio del 6 agosto 2017 al Penny Market, in via degli Opifici. Quando casco integrale in testa e coltello da cucina in mano, minacciò la cassiera. «Fai la brava, stai tranquilla, non ti voglio fare del male, apri il cassetto». E lei, Genni, gli consegnò 300 euro di bottino. Lorenzano scappò sulla bicicletta con cui arrivò e venne ripreso dalle telecamere.