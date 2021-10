Zanoncelli a processo, il figlio: "Ha ucciso la mamma, può anche morire"

PALAZZO PIGNANO - «Il papà ha ucciso la mamma». Sono le 22 passate di mercoledì 24 giugno del 2020. Nella casa di Roberto Zanoncelli, a Rivolta d’Adda, suona il campanello. Sul cancello c’è suo nipote Andrea, 12 anni, unico figlio di suo fratello Eugenio, 57 anni, operaio alla Bosch di Offanengo. Nella villetta in via Enrico de Nicola, a Palazzo Pignano, per l’accusa papà Eugenio ha appena ucciso con un schiaffo e un colpo di stampella al volto la moglie Morena Designati, 49 anni, da cinque malata di sclerosi multipla. Un «uccellino», Morena. Quella sera, Eugenio molla il figlio al fratello e scappa sulla sua Volvo. All’alba i carabinieri lo troveranno al confine con la Bergamasca. Da allora, è in carcere. E per il figlio Andrea lì «può morire».

"HO UCCISO MORENA"

Lunedì 11 ottobre 2021. «Il papà ha ucciso la mamma»; «Papà può morire subito e la casa può bruciare». Le drammatiche frasi vengono riversate nel verbale della seconda udienza in Corte d’Assise. Roberto Zanoncelli, che da allora ha in affidamento provvisorio il nipote (lo sta crescendo con la sua compagna), torna a quel tragico mercoledì sera. Lavora come metalmeccanico, fa i turni, la sera si corica intorno alle 22, la mattina si alza alle 5.30. «Erano circa le 22, ero appena andato a letto. Suona il cellulare. Era mio fratello. ‘Hai bisogno?’». E lui: «Ascoltami bene, perché non mi vedrai più. Ho ucciso Morena». Roberto: «Come?». Eugenio: «Sì, ti lascio Andrea a casa e poi non mi vedrai più. Tutto quello che ho, lo lascio a te per Andrea, usalo per mio figlio». Roberto: «Aspettami che vengo. Mi vesto. Suona il campanello, apro il cancello di casa, Andrea era lì davanti. ‘Papà ha ucciso la mamma’. Ho visto l’auto andarsene». Zio Roberto salta in auto, chiama il 118 e i carabinieri. Arriva a Palazzo Pignano. Nella villetta non ci entra. Consegna le chiavi ai militari. Il corpo della povera Morena è in salotto, ai piedi del divano, coperto con due plaid in pile, uno rosso, uno blu.

"AL LAVORO CON I LIVIDI"

«Al lavoro Morena veniva con dei lividi». Fiorangela parla di «un occhio nero», di «un livido al braccio» e di uno «alla coscia». Vincenza dice di averla vista «una volta con un occhio nero», un’altra «con un dente saltato», un’altra ancora con «una benda al polso». Ania si ricorda «di un livido allo zigomo». Fiorangela, Vincenza ed Ania sono le ex colleghe di Morena che fino al 2015, prima che la sclerosi multipla la tenesse a casa, ha lavorato in due imprese di cosmesi. Ma alle colleghe, Morena quei lividi li ha sempre giustificati così: «Ho sbattuto contro la finestra, contro un mobile, sono caduta, ho picchiato contro...».

I FRATELLI DI MORENA: "CI IMPEDIVA DI TELEFONARLE"

In aula i tre cognati accusano Zanocelli di aver tenuto isolata da loro Morena, la sorella dal 2013 malata di sclerosi multipla. Dall’aprile del 2018, l’aveva in cura la neurologa Maria Teresa Ferrò. L’ultima volta che il fratello Alessandro ha visto Morena, è stata la seconda domenica di ottobre 2019, alla sagra del paese. «Era venuta da sola con il figlio. Ci diceva di non chiamarla a casa quando c’era il marito. Lui ci aveva rinfacciato che la malattia aveva origine per colpa nostra che non ci eravamo presi cura di lei». Il fratello Ivano: «Quando si è ammalata, le nostre telefonate venivano prese dal figlio o dal marito». Lunedì prossimo si tornerà in aula.