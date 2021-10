Autoarticolato abbatte un lampione, danno anche alla colonnina elettrica

CASTELVETRO - Probabilmente a causa di una manovra errata, oggi all’alba un autoarticolato guidato da un camionista polacco ha abbattuto un lampione dell’illuminazione pubblica posto all’incrocio tra via Bordi e la provinciale 588 Due Ponti in direzione San Giuliano. Danno che ha riguardato anche la colonnina elettrica posta nelle vicinanze.

Sul posto per gli accertamenti, i carabinieri della stazione di Monticelli d’Ongina. Subito allertato anche il Comune, che ha provveduto a disporre la messa in sicurezza dell’area in attesa del prossimo intervento di ripristino.