Morto contro il guadrail, la vittima è un 55enne di Grumello

CAPPELLA CANTONE - Ha perso il controllo dello scooter e l'impatto contro il guardrail è risultato fatale. Incidente mortale ieri alle 21 lungo la provinciale 84 tra Cappella Cantone e Soresina, all'altezza della rotatoria (non illuminata) del Cise. La vittima è un 55enne di Grumello che, da quanto si è appreso, viaggiava in direzione Paullese, verso Oscasale. Probabilmente stava rincasando ma l’esatta dinamica dell’uscita di strada è ancora al vaglio dei carabinieri di Pizzighettone. Molti gli aspetti da chiarire, a cominciare dalla provenienza del ciclomotore e all’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Non ci sono testimoni in grado di raccontare la caduta. Il corpo del 55enne già adagiato sotto le lamiere, è stato notato da un automobilista in transito che ha immediatamente allertato i soccorsi. L’intervento del personale della Croce Verde di Castelleone e del 118 di Crema si è rivelato vano: troppo gravi i traumi riportati dal conducente, in particolare le lesioni al cranio.



Il buio fitto che avvolge quel tratto di provinciale, ancora in territorio di Cappella Cantone, non ha aiutato il lavoro dei militari, impegnati a ricostuire le traiettorie seguite dallo scooter. Gli accertamenti sono proseguiti per tutta la serata, anche oltre mezzanotte, e da una prima impressione pare che il veicolo a due ruote, prima di andare a sbattere contro le protezioni a bordo strada, sia salito sull’aiuola. Una delle ipotesi prese in considerazione è che l’uomo non si sia accorto della presenza della rotatoria e una volta salito con le ruote sul cordolo non sia più stato in grado di governare il proprio mezzo.